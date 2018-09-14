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Cumhuriyet PKK sempatizanlarını şutladı!

Cumhuriyet Vakfı'ndaki değişimin ardından PKK ve FETÖ güzellemesi yapmayı bırakacağını açıklayan Cumhuriyet gazetesi, örgüt sempatizanlarını gazeteden şutladı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:35
Cumhuriyet PKK sempatizanlarını şutladı!

yeniakit.com.tr-Geçtiğimiz günlerde yayımladığı bildiriyle geçmişte PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptığını kabul eden Cumhuriyet Gazetesi'nde değişim devam ediyor.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nda yapılan değişiklikler sonrası yeni yönetim gazetenin Eski ilkelerine döndüğünü açıkladı. Gazete yaşanan bu değişimin ardından örgüte yakın birçok isim teker teker kovuldu.

CEMİL BAYIK'LA FOTOĞRAF ÇEKTİREN AYŞE YILDIRIM

Yapılan değişikliklerin ardından gazetede PKK sempatizanı çok sayıda isimle yollar ayrıldı. Bu isimlerden biri Kandil'e giderek bebek katili örgütün elebaşlarından olan Cemil Bayık'la görüşen muhabir Ayşe Yıldırım oldu.


KARAYILAN'LA RÖPORTAJ YAPAN ASLI AYDINTAŞBAŞ

Kovulan diğer bir isim ise Terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Aslı Aydıntaşbaş oldu. PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen ve sözde PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'la Kandil'de defalarca görüşen terör sevici Aslı Aydıntaşbaş'da yönetim değişikliğinden nasibini alanlardan oldu.


AYDIN ENGİN VE KADRİ YÜKSEL

Öte yandan yine terör örgütü PKK'nın meskeni Kandil'e giderek elabaşı Murat Karayılan'la görüşen ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aydın Engin ve Kadri Yüksel'de Cumhuriyet yönetiminin değişmesinin ardından kovuldu.


CAN DÜNDAR VE AHMET ŞIK'IN DA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Ayrıca Kandil'e gidenler grubunda yer alan ancak MİT TIR'ları olayında casusluk yaptığı ortaya çıkınca yurt dışına kaçtığı için şuanda Cumhuriyet'te olmayan Can Dündar ve Ahmet Şık'ın da yeni yönetim tarafından tekrar göreve getirilmeyecekleri belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:35
  1. Aydın
  2. Can Dündar
  3. hdp milletvekili ahmet şık
  4. Ayşe Yıldırım Başlangıç
  5. aslı aydıntaşbaş
  6. aydın engin
  7. Murat Karayılan
  8. cemil bayık
  9. Cumhuriyet gazetesi

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