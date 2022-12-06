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Gündem Cumhuriyet, pislik yapmaya devam ediyor! Bu din düşmanlığı ne zaman son bulacak?
Gündem

Cumhuriyet, pislik yapmaya devam ediyor! Bu din düşmanlığı ne zaman son bulacak?

Her gün gazetelerinde Müslümanların kutsalına sövmekten usanmayan Cumhuriyet Gazetesi, aynı söylemini sürdürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:10:00 - 2022-12-06 13:14:39
Cumhuriyet, pislik yapmaya devam ediyor! Bu din düşmanlığı ne zaman son bulacak?

CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu

Konya'da hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsızlık duyan CHP'li Cumhuriyet gazetesi, "Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen hafızlık icazet törenleri, artık çoğunlukla camilerde bir dini tören olarak değil, siyasilerin ve kamu görevlilerinin de katılımıyla kültür ve kongre salonlarında düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Cumhuriyet gazetesi Konya'da hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden duyduğu rahatsızlığı, "Camilerden kongre salonlarına taşınan icazet törenleri, iktidarca gösteriye dönüştürüldü" sözleriyle belirtti

CUMHURİYET HAFIZ ÖĞRENCİLERDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhuriyet gazetesi yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı:

Camilerden kongre salonlarına taşınan icazet törenleri, iktidarca gösteriye dönüştürüldü. İcazet törenlerinde çocuklara cüppe ve sarık giydirilmesi tartışma yarattı. Yasalara göre din görevlileri dışında sarık giyilmesi yasak. Çeşitli cemaatlerin de yer aldığı Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen hafızlık icazet törenleri, artık çoğunlukla camilerde bir dini tören olarak değil, siyasilerin ve kamu görevlilerinin de katılımıyla kültür ve kongre salonlarında düzenleniyor. Bunun son örneği ise 2 Aralık’ta Konya’da oldu.

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