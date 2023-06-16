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Medya Cumhuriyet gazetesindeki skandal büyüyor! Oraya da sıçraması an meselesi
Medya

Cumhuriyet gazetesindeki skandal büyüyor! Oraya da sıçraması an meselesi

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:16:00 -
Cumhuriyet gazetesindeki skandal büyüyor! Oraya da sıçraması an meselesi

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Cumhuriyet'te para karşılığı manipülatif haber" iddiasıyla ilgili, "Anladığım kadarıyla, bu mesele medya skandalı olarak kalmayacak; hazır pandoranın kutusu açılmışken CHP'nin de bu işin neresinde olduğu araştırılmalı." dedi.

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Cumhuriyet'te para karşılığı manipülatif haber" iddiasıyla ilgili, "Anladığım kadarıyla, bu mesele medya skandalı olarak kalmayacak; hazır pandoranın kutusu açılmışken CHP'nin de bu işin neresinde olduğu araştırılmalı." dedi. 

Güngör yazısında, "Bağımsızlık ilkesine tüm kadrosunun sıkı sıkıya sarılmasını isteyen Yunus Nadi bu günleri görse kim bilir ne derdi! İnsan gerçekten üzülüyor... Bu mesele Cumhuriyet'le sınırlı kalır mı, bilmiyorum. Habertürk de o dönemin yakın tanığı! Bakalım, o cenahtan nasıl bir ses gelecek? Anladığım kadarıyla, bu mesele medya skandalı olarak kalmayacak... Nereden mi bu kanıya vardım? Yasayı o dönemde hazırlayan eski Ticaret Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un açıklamalarından... " ifadelerini kullandı. 

"Bana kalırsa, hazır pandoranın kutusu açılmışken CHP'nin de bu işin neresinde olduğu araştırılmalı" şeklinde görüşünü aktaran Güngör, "Hatta o şirketin lobicilik faaliyetleri için ayırdığı iddia edilen 100 milyon dolarlık bütçenin nasıl kullanıldığı... Merak ediyorum, CHP'ye de çikolata kutuları gitti mi? Konuyu bundan sonraki süreçte dikkatle takip etmekte fayda var." dedi. 

 
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