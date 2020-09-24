Cumhuriyet gazetesi eski muhabirine gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösteren paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı.
Cumhuriyet gazetesinin eski muhabiri Alican Uludağ, sosyal medyada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı terör örgütlerine hedef gösteren paylaşımlar yapması nedeniyle gözaltına alındı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yargı mensuplarına yönelik paylaşımları nedeniyle sık sık gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi eski muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya hesabından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösteren paylaşımlarda bulundu.
‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Uludağ, her Pazartesi karakolda giderek imza verecek.