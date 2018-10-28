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Cumhuriyet Bayramı töreninde bayılıp düşen öğrenci, yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk koyma töreninde bayrak taşıyan ortaokul öğrencisi Kaan Kaya, baygınlık geçirdi. Düşüp, yüzünü yere çarpan Kaan Kaya'nın, yüzüne 4 dikiş atıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:22
Cumhuriyet Bayramı töreninde bayılıp düşen öğrenci, yaralandı

Manavgat'ta Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saat 13.00'te başlayan törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit ve Başkan Yardımcısı Aydın Öz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Bir öğrenci baygınlık geçirdi

Törende çelen konulması sırasında Atatürk Anıtı önünde bayrak taşıyan, özel bir okulda 8'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Kaan Kaya, baygınlık geçirerek yere düştü. Öğrenciye ilk müdahale, tören alanında bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker ile 112 ekibi tarafından yapıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit de öğrencinin yanına gelerek durumunu kontrol etti ve bilgi aldı. Düşmenin etkisiyle yüzünden yaralanan Kaan Kaya, yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencinin yüzüne 4 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, hastaneye giderek öğrencinin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:22
  1. Aydın
  2. kaan kaya
  3. Cumhuriyet bayramı törenleri
  4. baygınlık geçiren öğrenci yaralandı

YORUM YAZ

  • ömer ömer 1 sa önce
    ah bu resmi bayramlar. çocukluğumdan beri saatlerce sırada beklemeler. hatırladığım tek şey işkence gibi ayakta beklemeler neymiş falancası konuşma yapacak yok günün önemini belirten konuşmalar... çocuğa eziyetten başka nedir ki
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