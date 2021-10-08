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Biyografi Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kimdir? Savcı Kamil Erkut Güre yeni görevi
Biyografi

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kimdir? Savcı Kamil Erkut Güre yeni görevi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcılara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Hakim savcı atama kararlarında en dikkat çeken isimlerden biri Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre oldu. Peki İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür nereleye atandı? İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür kimdir, nereli? Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür hangi görevde bulunuyordu?

Yeniakit Publisher
2021-10-08 09:55:00 - 2021-10-08 09:55:54
Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kimdir? Savcı Kamil Erkut Güre yeni görevi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev yapan hakim ve savcılara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken, Güre’nin yerine İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. 

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kimdir?

Başsavcı Kamil Erkut Güre, İzmir‘de, 17 Ekim 1967 tarihinde doğdu. BaşsavcıKamil Erkut Güre, İlk, orta öğrenimini İzmir’de başarıyla tamamladı. Ardından Türk Milli Eğitimin ‘de çok önemli bir yeri olan 1888 yılında eğitim ve öğretime başlayan İzmir Atatürk lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun oldu.

HSK hakim savcı atamaları

HSK tarafından yayınlanan aynı kararnamede sadece İzmir Adliyesindeki 19 başsavcı, savcı ve hakimin, görev ve konumunun değiştirilmesi ise dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Uğur İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. 

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