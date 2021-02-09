Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. 9 Şubat Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.744,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,51 artışla başladı.

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.758,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.719,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.840,64 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.840,64 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 691,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,43 hareketli başladı. Peki 9 Şubat 2021 Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 694,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 682,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Gram altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,55 yükseliş ile 420 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 419,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 420 TL’den satıldı.