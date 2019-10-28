Cumhurbaşkanlığı'nın davetine katılacak mı? Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamayla yarın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlenecek.

Çok sayıda isim davet edildi

Cumhurbaşkanlığı, birçok ünlü ismi resepsiyona davet etti. Bu isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu. Kendisine gelen davetiyeyi Twitter hesabından paylaşan Yılmaz, gösterisi olduğu için resepsiyona katılmayacağını duyurdu.

"Nazik davet için teşekkürler"

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."