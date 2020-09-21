Cumhurbaşkanlığı'ndan Serrac'ın istifasıyla ilgili açıklama

Libya’da yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa kararı hakkında konuştu.

Serrac ile temaslarının devam edeceğini belirten Kalın, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libya'nın meşru temsilcisi olmaya devam ettiğini ve uluslararası tanınırlığının bu süreçte güçlendiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde de Libya'ya Türk heyetlerinin gitmeye devam edeceğini aktaran Kalın, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Libya'nın istikrarından yana olduğunu kaydeden Kalın, "Çünkü biz Libya’nın istikrar ve güvenliğini hem Kuzey Afrika’nın hem de Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı açısından önemli görüyoruz." dedi.

Libya'nın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu ve meşru hükümete destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:

"Bu desteğin devam etmesi konusunda kendileri de ısrarcılar. Dolayısıyla bizim Libya ile olan bu çok kapsamlı ilişkilerimiz her halükarda devam edecek."

Serrac'ın istifası

Serrac’ın istifa kararının Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğini belirten Kalın, "Bu anlaşmalar bu siyasi süreçten etkilenmez, çünkü bunlar hükümetin aldığı karar, şahısların aldığı karar değil. Başkanlık Konseyi’nin aldığı kararlar, geçerliliğini aynen koruyor. Zaten bizim o anlaşma çerçevesinde ilgili arkadaşlarımız, kurumlarımızın temsilcileri de orada çalışmalarına devam ediyor. Sayın Serrac görevinden ayrılsa bile, onun çalışma ekibi, Meclis’teki diğer temsilciler, bakanlıklardaki diğer görevliler, sorumlular ki onlar da sık sık Türkiye’ye gelirler giderler, bu trafiği devam ettirirler. Bu çalışmaların ve iş birliğinin devam etmesi konusunda tam bir kararlılık içerisindeler" diye konuştu.

Doğu Akdeniz meselesi

Doğu Akdeniz'de adil bir paylaşımdan yana olduklarını dile getiren Kalın şöyle devam etti:

"Siyasi ihtilaflarımız olabilir. Bizim şu anda İsrail ve Mısır ile bazı görüş ayrılıklarımız ve ihtilaflarımız var. Bunlar enerji konusunda iş birliği yapmanın önüne bir engel olmak zorunda değil. Hepimiz bu coğrafyanın bir parçasıyız. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre bu gerçekler ışığında hareket etmemiz gerekir. O yüzden son dönemde daha sık dile getirilen bütün Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin katılımıyla, adil ve paylaşımcı bir enerji platformu konferansı, toplantısı ya da süreci başlatılmasına biz olumlu bakıyoruz."

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik adımlarına değinen Kalın, Washington yönetiminin tek taraflı adımlarının sürece katkı sağlamayacağını ifade etti.

ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Kalın, "Pompeo'nun Türk tarafı ile temas kurmaması bize göre tek taraflı, yanlı ve sürece katkı sağlamayan bir tavırdır." dedi.

Amerikan yetkilierinin "bölgede gerilim yaşanmasın adil paylaşım olsun" şeklindeki açıklamalarının somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Kalın, "Sayın Pompeo’nun bu ziyaretleri, Amerikan yönetiminin aldığı bu kararlar maalesef bunu teyit eder yönde değil." diye konuştu.

"ABD sürece katkı sağlamak istiyorsa adil ve eşit bir tutum içerisinde olmalıdır" diyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Rum Kesimi’ne gidiyorsan Türk Kesimine de gideceksen, Rum Kesiminin görüşlerini alıyorsan, Türk tarafının görüşlerini de dikkate alacaksın. Adaletli davranmak bunu gerektirir. Dolayısıyla ABD burada adil ve tarafsız bir rol oynayacaksa, bir katkı sunacaksa bunu sadece bir tarafın, yani Rum tarafının görüşlerini dikkate alarak, Rum tarafıyla temas kurarak yapamaz. Mutlaka Türk tarafıyla da temas kurması gerekir."

ABD'deki başkanlık seçimleri

3 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri hakkında konuşan Kalın, Türk Amerikan ilişkilerini zehirleyen iki temel mesele olduğunu söyledi.

"Birisi terör örgütü PYD/YPG’ye verilen destek ikincisi de ABD'nin FETÖ konusunda Türkiye’nin ulusal çıkarlarını garanti altına alacak adımlar atmamış olmaması." diyen Kalın Türkiye için bu iki konunun masada olmaya devam edeceğini aktardı.