Cumhurbaşkanlığı'ndan küstah Trump'a cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye saldırı yapılması halinde Türkiye'yi ekonomik yönden mahvetmekle tehdit etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu.

Altun "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır." Fahrettin Altun