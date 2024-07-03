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Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yeniakit Publisher
2024-07-03 02:37:00 -
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA

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