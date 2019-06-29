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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri (YİK) ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ve Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP'lı eski Başkan Yıldırım Akbulut gibi siyasette çok önemli görevlerde bulunmuş isimlerden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve çoğunun AKP kurucularından oluşan üyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ziyareti öncesinde ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri (YİK) ne kadar maaş alıyor?

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri (YİK) ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ve Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP'lı eski Başkan Yıldırım Akbulut gibi siyasette çok önemli görevlerde bulunmuş isimlerden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve çoğunun AKP kurucularından oluşan üyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ziyareti öncesinde ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri (YİK) ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'ya hareketinden önce yapılan ve bir saat süren toplantıya, AK Partili TBMM eski Başkanları da olan YİK üyeleriBülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP'lı eski Başbakan Yıldırım Akbulut katıldı. Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor. TBMM Başkanlığı, başbakanlık yapmış ve devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe'de birer oda ve sekreter tahsis edildi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti. TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ise üyelik teklifi yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen YİK, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul üyeleri ilk olarak Cumhurbaşkanı tarafından atandığında 13 bin lira maaş sözleşmesi ile göreve başlamışlardı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
  1. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri (YİK) ne kadar maaş alıyor?
  2. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeleri kimler

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