Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığa, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

İlana en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, sosyoloji, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Adayların, 2021 ve 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan istenilen bölümlerde en az 70 puan almış olması gerekiyor. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "www.sbb.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.

Yazılı sınav 15 Ocak 2023 saat 10.00'da Ankara’da yapılacak. Sonuçlar kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 55 personel istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.