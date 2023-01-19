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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler sona erdi
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki seçimlere müdahale için çağrı yapan ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'a cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 21:39:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'un skandal sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

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