Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki seçimlere müdahale için çağrı yapan ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'a cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'un skandal sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.