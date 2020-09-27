  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır"
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:10:02 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini, barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Kalın, "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti
Gündem

Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti

44 yaşında koronavirüse yenik düşen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatı basın camiasını yasa boğdu. Vatans..
'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı
Gündem

'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuşmasında ‘Suriyelileri geri göndereceğiz’ açıklamaları ile gündeme gelen, Suriyeli vatandaş..
Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti
Medya

Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

TRT'nin yeni sezonda ekrana getireceği Uyanış Büyük Selçuk dizisi Kuruluş Osman'ı da etkiledi. Diziler arasındaki sıkı yarış, ekrana daha ka..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı