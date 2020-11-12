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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Afganistan'da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı kabulde, Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile iş birliği yapmaya devam edeceği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:23:35 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Afganistan'da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye'nin duyduğu memnuniyetin dile getirildiği kabulde, halihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizilerek, bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kabulde, Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

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