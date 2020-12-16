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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü

Video konferansla yapılan toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:18:43 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Toplantının ilk bölümünde, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir değerlendirmede bulunan Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB'nin somut adımlar atarak Türkiye'nin beklentilerini karşılamasının yanı sıra 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye'ye, AB'nin verdiği taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağına işaret eden Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi.

- "AB, Türkiye'nin çabalarına destek ve katkı sunmalı"

Kalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini bildirdi.

Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye'nin yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ödüllendirildiğini kaydetti.

Kalın, iki komşu ülkenin sorunlarını diyalogla çözebileceğini, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.

Toplantının son bölümünde sorular yönelten ve görüşlerini dile getiren AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle devam etmesi gerektiğini değerlendirdi.

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