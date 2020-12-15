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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz."
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:18:30 -
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz."
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