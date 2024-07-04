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Dünya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi
Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 23:17:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi

Kamerun’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Palais d'Etoudi‘ye geçen ay hırsız girdiği bildirildi.

Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 15 Haziran'ı 16'sına bağlayan gece bir hırsız, sarayda Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Sivil Kabine Müdürü Samuel Mvondo Ayolo'nun ofisine girdi.

Olay sırasında birkaç noktada cam kırıkları olduğu tespit edildi.

Hırsız, ofisten bazı belgeleri ve bir miktar para alarak Palais d'Etoudi'den kaçtı.

Hırsızlığın yaşandığı esnada saraydaki güvenlik kameralarının çalışmaması, ülkede tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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