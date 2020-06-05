Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle görülen duruşmada sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski astsubay Birkan G, Bursa'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tüm bildiklerini mahkeme huzurunda anlattığını söyledi.

Davanın sivil sanıklarından Enver Aygün ile aynı evde kaldıklarını belirten Birkan G, "Kırıkkale'de 2010'da kaldığımız ev, cemaat eviydi. Gülen'in kitaplarından konular anlatılırdı. Enver'in bizim evden ayrıldıktan sonra başka bir evde 'abilik' yaptığını biliyorum." diye konuştu.

Tanık Taner Ç. de yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlandığını, bu kapsamda sanıklardan Yiğitcan Yılmaz'ı örgüt evlerinde gördüğüne dair beyanda bulunup fotoğraftan teşhis ettiğini dile getirdi.



FETÖ'ye ait evlerde 2009'da birkaç ay kaldığını, bu sürede Yılmaz'ı da evde gördüğünü ifade eden Taner Ç, "Daha sonra Harp okulunu kazandıktan sonra Yiğitcan'ı okulda da gördüm. İkinci sınıfa kadar harp okulunda eğitim gördüm ancak bunlardan ayrıldığımı benle ilgilenen şahsa söyledikten sonra bana sahte sağlık raporu hazırladılar. 2013 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle okuldan ilişiğim kesildi." şeklinde konuştu.

- İrtibat ankesörlü telefondan



Tanık Salih B. de Bolu'da halen FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmasının devam ettiğini belirterek, davanın sanıklarından eski üsteğmen Selçuk Morgöz'ü örgüt evlerinden tanıdığını anlattı.

FETÖ ile bağının ortaokul yıllarında başladığını, askeri lise ve harp okulunda devam ettiğini dile getiren Salih B, örgütten ayrılmaya çalıştığını fakat örtülü tehditlere maruz kaldığını öne sürdü.

Salih B, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008'de Bolu Komando Tugayına tayin oldum. Birkaç ay sonra görevlendirmeyle doğuya gittim. 2010'da Bolu'ya döndüm. Örgüt abileri beni ankesörlü telefonlardan aradı ve sohbet adı altında görüşmeler yapmaya başladık. Selçuk'la aynı sohbet grubundaydık. Görüşmelerde maaşlarımızın 5'te 1'ini abiye veriyorduk. Ben bir süre sonra maddi durumum iyi olmadığı için veremedim. Ekim 2011'e kadar Bolu'daki birçok sohbete Selçuk Morgöz de katılıyordu. Bir araya geldiğimizde Gülen'in kitapları okunur, dini ağırlıklı konular konuşulurdu. Bu toplantıların gizli kalması şarttı. Benim kod adım 'Osman'dı ancak Selçuk'un kod adını hatırlayamıyorum."

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş ve eski yüzbaşı Burak Ercan da tanık sıfatıyla dinlendi.

Davanın görülmesine pazartesi devam edilecek.

