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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Özel kuvvetlerde görevli astsubaylar Mahmut Etli ve Mahmut Kara, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak üzere hakim karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:51:38 -
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli astsubaylar Mahmut Etli ve Mahmut Kara, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak üzere hakim karşısına çıktı.

Mahmut Etli, sözlü savunma yapmak istemediğini beyan ederek, yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.

Atılı suçu reddeden Mahmut Kara da darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Darbe girişiminden haberdar olmadığını, tatbikat yayılacağı bilgisiyle hareket ettiğini öne süren Kara, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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