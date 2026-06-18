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Kültür - Sanat Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden NATO Zirvesi kararı!
Kültür - Sanat

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden NATO Zirvesi kararı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden NATO Zirvesi kararı!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, NATO Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz'da kapalı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla kütüphanemiz, 3 Temmuz Cuma gecesi saat 23.59'da kapanıp 10 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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