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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini bildirdi.
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:38:06 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini bildirdi.
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