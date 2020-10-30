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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı:

"(Ege Denizi'deki deprem) Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" - "Bu trajedi, politikalarımız arasındaki farklılığa rağmen ne kadar yakın olduğumuzu bize tekrar hatırlatıyor. İhtiyaç duyması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:44:08 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin, "Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'in yanı sıra bazı Yunan adalarını da etkileyen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirtti.

Hükümetin durumu değerlendirmek ve arama kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu doğal afetten etkilenen herkese ulaşıp yardım sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, ilgili tüm kurumların kurtarma çalışmalarına katılması için talimat verdi.

Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu trajedi, politikalarımız arasındaki farklılığa rağmen ne kadar yakın olduğumuzu bize tekrar hatırlatıyor. İhtiyaç duyması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazırız."

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