Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz aziz milletimizin yanındadır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.