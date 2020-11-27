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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı KHK Anayasa'ya uygun bulundu
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı KHK Anayasa'ya uygun bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:32:27 -
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı KHK Anayasa'ya uygun bulundu

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre CHP, 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin, Kamulaştırma Kanunu'na "Bakanlar Kurulunca" ibaresi yerine eklenen "Cumhurbaşkanlığı" ibarelerinin ve kararnamenin tümünün iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Yüksek Mahkeme, KHK'nin, "Yetki Kanunu kapsamında kaldığı ve yasak alanda düzenleme içermediği" sonucuna vararak iptal istemini reddetti.

Gerekçede, KHK ile Anayasa değişikliğiyle benimsenen yeni hükümet sisteminin gereği olarak kamu idarelerine Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kamulaştırma yapma imkanı tanıyan ve Bakanlar Kurulunun yerine Cumhurbaşkanını yetkili kılan dava konusu kuralların, kamulaştırmaya ve kamulaştırma şartlarına ilişkin bir düzenleme içermediği belirtildi.

Kuralla daha önce Bakanlar Kurulunca kabul olunan proje ve yatırımların bundan sonra Cumhurbaşkanınca kabul olunacağının düzenlendiği ifade edilen gerekçede, "Kuralların kamulaştırma mevzuatını yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirmek ve bu kapsamda yaşanması muhtemel sorunları ortadan kaldırmak amacıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kamu yararı dışında bir amaç gözettiği saptanamayan kuralların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu söylenemez." denildi.


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