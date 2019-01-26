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Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! CHP'nin adayına suç duyurusu

5 yıl önce Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısık olan sesi ile ilgili hakarette bulunan CHP’nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:00
Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! CHP'nin adayına suç duyurusu

2014 yılında CHP Bolu Milletvekili olan Tanju Özcan, o dönem Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi belediye başkan adayına destek için gittiği toplantıda halka hitap etti. Tanju Özcan burada, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van mitinginde sesi kısık halde yaptığı konuşmaya atıfta bulundu.

Yeniden gündeme geldi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı olan Tanju Özcan’ın 5 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Tanju Özcan’ın Erdoğan ile ilgili sözleri sosyal medyada yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Tanju Özcan hakkında, 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özcan'ın skandal sözleri...

Özcan o konuşmasında Erdoğan ile ilgili tepki çeken su sözleri kullanmıştı:

"Tayyip Erdoğan'ın o konuşmasını dinleyen var mı? Yani sesi kadın sesi desen kadın sesi değil. Erkek sesi desen erkek sesi değil. Resmen 3. türlü sesi gibi konuşuyor."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:00
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