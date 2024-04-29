Cumhurbaşkanının kesin talimatına rağmen “ah ah” dedirten o bürokrat kim?
Gazetemiz yazarı İdris Günaydın, okullarda Kızılay, Yeşilay Köşesi gibi “Değerler Eğitim Köşesi” de olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin talimatı olduğu halde, bunun hayata geçirilmediğini söyledi. Söz konusu talimata rağmen Erdoğan’a karşı gelen bürokratın kim olduğu merak konusu haline geldi.
Yeni Akit Gazetesi yazarı İdris Günaydın’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:
akit’te sayfa komşum Ali Erkan Kavaklı Bey “Eğitimde İktidar Kim” diye sormuş. Eğitimde iktidar görünmeyen bir el herhalde. Orada bir MEM Talim ve Terbiye Kurulu var. İki yıl önce bir bürokrat bana bir şey söyledi: Okullarda Kızılay, Yeşilay Köşesi gibi Değerler Eğitim Köşesi” de olsun diye Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu. Bu konuda Talim Terbiyeden görüş soruldu. Hatta müzakereler yapıldı lakin olumsuz görüş bildirildi. Ah, Ah…. “Dışarda kan terliyor babamın iskeleti, Ne yaptık, ne yaptınız mukaddes emaneti?” Böyle devam ederse “Mukaddes Emanet” sadece Nuru Osmaniye Camii’nde olmaya devam edecek vesselam!
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