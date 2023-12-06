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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:52:00 - 2023-12-06 12:52:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkmenistan’daki resmi temaslarımız kapsamında bugün ilk olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov ile Ruhiyet Köşkü'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde; ikili iş birliklerimizi, ticari ve ekonomik faaliyetlerimizi, karşılıklı yatırımlarımızı ve ticaret hacmimizi artırmaya dönük politikalarımızı değerlendirdik. Akabinde; Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ülkenin tarihi mirası ve kültürel sembollerinden esinlenilerek yapılan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret ettik. Ziyaretimizin, Türkmenistan ile temelini kardeşlik bağının oluşturduğu ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin daha da arttırmasını temenni ediyor; Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

 

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