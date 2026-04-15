Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kazakistan'da
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kazakistan’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kazakistan’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Yılmaz, ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi. Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaretten enerjiye, savunma sanayisinden eğitime, ulaşımdan kültürel işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

