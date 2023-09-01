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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu ekonomimizin toparlanmasını sağladı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu ekonomimizin toparlanmasını sağladı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 07:47:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu ekonomimizin toparlanmasını sağladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin, "Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizin süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin yalnızca bölgeyi değil, ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilediğini hatırlatan Yılmaz, buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin hızlı bir toparlanma gösterdiğini ve Türkiye ekonomisinin yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü bildirdi.

Yılmaz, açıklanan ikinci çeyrek verilerinin, yıl genelinde yatırımların daha öne çıktığı bir kompozisyona işaret ettiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim 2023 yılının ikinci çeyreğinde sabit sermaye yatırım harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında, toplam GSYH büyümesi olan yüzde 3,8'in 1,3 puan üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, söz konusu dönemler itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,4 büyüme oranıyla son 15 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Böylece 2018 yılının ilk iki çeyreğinden itibaren ilk kez gayri safi sabit sermaye harcamalarının cari GSYH içerindeki payı, iki çeyrek üst üste yüzde 30 eşiğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarının toplam GSYH içerisinde payı yüzde 32,5 düzeyine yükselmiştir.

Başka ülkelerde böyle bir felaket gerçekleşmiş olsa ekonomi geneline çok daha ciddi etkileri olabilecekken, bu dönemde ülkemizde üretim ve hizmet ticareti hız kesmemiş, pozitif ve potansiyeline yakın bir büyüme performansı göstermiştir. Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizin süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 olarak gerçekleşen GSYH artışının, hükümetin izlediği dezenflasyonist politikalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yılın ikinci yarısında da bir taraftan enflasyonla mücadele politikalarımız devam ederken diğer taraftan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla büyümenin kalitesini destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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