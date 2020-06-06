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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

"Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib'de şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Yeniakit Publisher
2020-06-06 02:14:34 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib'de şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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