  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı:

"Sizleri en doğal hakkınız olan daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:41:17 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından çocuklarla çektirdiği bir fotoğraf karesine de yer vererek paylaştığı mesajında, "Sizleri en doğal hakkınız olan daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım
Gündem

Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Bakan Koca, 'favicoir' ilacına ili..
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı
Korona Virüs

Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile Amerikalı Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının maliyetinin Avrupa Birliği'nde yaklaşı..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay