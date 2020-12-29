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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

"Vahşice katledilen Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:43:15 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur."

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