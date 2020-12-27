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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:10:34 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısralarıyla bayraklaşıp gönüllerde dalgalanan İstiklal Marşı'mızın güftegârı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy milletimize miras bıraktığı eserleriyle milli mücadele ruhunu nesiller boyunca yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.

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