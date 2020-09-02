Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasının Avrupa'nın adadaki hatalarının ABD tarafından tekrarı olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bölgeler Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği gibi yaklaşımlara karşı çatışma riskini artıracak, barış ve refahı garanti altına almak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC kendilerine karşı oynanan oyunların farkında. . Bir millet olarak kararlı ve kenetlenmiş bir devlet olarak bu oyunları birlikte bozacaklar, geleceğe birlikte yürüyecekler ve bu oyunların parçası olanları affetmeyecekler. "