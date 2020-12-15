Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2)

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ayırdığımız her bir kuruş, Türkiye'yi bu bölgelerden kuşatmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak için yapılan harcamadır. Bundan sonra da bu alanda gerekeni yapacağız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.

Cumhurbaşkanlığının bütçesinde artış görüldüğüne ilişkin değerlendirmeleri hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizle birlikte Cumhurbaşkanlığının yürütmenin merkezi haline gelmesi dikkatlerden kaçmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 51'i devralınan ve yeni kurulan birimlere aittir ve ödenek aktarma yoluyla ilgili kurumlara aktarılan kalemler bulunmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1,5 milyar lirasının İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirasının acil destek giderlerine, 384 milyon lirasının ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarılmak üzere ayrıldığını anlatan Oktay, barışı destekleme giderlerinde yüzde 50, hane halkına yapılan transferlerde ise yüzde 35 artış öngörüldüğünü kaydetti. Oktay, bütçe artışının gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Kahraman Mehmetçiğimiz 780 bin kilometrekare vatan toprağında ve Libya'dan Suriye'ye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya tüm gönül coğrafyamızda huzuru, güveni baki kılsın diye artırıyoruz. Dalgalandığı yerde ne korku ne de keder bırakmayan bayrağımız, dünyadaki mazlum ve mağdurlara umut olsun diye artırıyoruz. Bu, bize tarihimizin yüklediği bir sorumluluktur. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı ve Mehmetçiğimizi sevinçle ve dualarla karşılayan mazlumlar var. Libya, Somali, Bosna ve Suriye'de niye bulunduğumuzu anlamayanlar, bu bütçeyi niye artırdığımızı da anlayamaz. Barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ayırdığımız her bir kuruş, Türkiye'yi bu bölgelerden kuşatmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak için yapılan harcamadır. Bundan sonra da bu alanda gerekeni yapacağız."

- "Dijital Türkiye Portalı'na 2 milyarın üzerinde giriş yapıldı"

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, çağın ötesinde bir yaklaşımla kamu hizmetlerinin dijital ortamlarda en etkin ve verimli şekilde sunulması ve teknoloji altyapısının gelişimi yönünde çalıştığını aktaran Oktay, yarınların rekabetçi ekonomisinde var olabilmenin ancak zamanın ve şartların getirdiklerini doğru yorumlayan dinamik bir yönetişim anlayışıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Teknoloji altyapısının gelişmesi, kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulması ve bir bütün olarak çağın gerektirdiği dijital dönüşümü sağlamanın ve Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Oktay, bugün itibarıyla 700 kuruma ait 5 bin 336 kamu hizmetinin, e-Devlet Kapısı olarak bilinen Dijital Türkiye Portalı üzerinden sunulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 salgınının, telekomünikasyon altyapısıyla dijital kamu hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu herkese bir kez daha gösterdiğini ifade ederek vatandaşların ihtiyaç duyduğu işlemlerin birçoğunu Dijital Türkiye Portalı üzerinden yapabilmelerinin, Kovid-19'la mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Oktay, salgın sürecinde seyahat izin belgeleri, pandemi sosyal destek başvuruları ve HES Kodu üretme ve listeleme dahil birçok kamu hizmetinin, dijital olarak sunulmaya başlandığını anlattı.

Sosyal yardım ödemeleri, emekli maaşları, kısa çalışma ödeneği ve doğum yardımı gibi PTT üzerinden yapılan kurum ödemelerine ait sorgulamaların da artık e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirten Oktay, bu yıl 51,7 milyonu aşkın aktif kullanıcısı olan Dijital Türkiye Portalı'na 2 milyarın üzerinde giriş yapıldığını bildirdi. "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden sunulan hizmetlerin mümkün olan en geniş kitleye ulaşabilmesi ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Oktay, "e-Devlet'te Engel Yok" projesi kapsamında hayata geçen Engelsiz Çağrı Merkezi'yle işitme engelli vatandaşların işaret dili bilen Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü görüşme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Oktay, diğer yandan Adrese Teslim Şifre Başvurusu Hizmeti'nin pilot uygulaması sonucunda, 65 yaş üstü olup daha önce e-Devlet şifresi almayan vatandaşlara, başvurmaları halinde şifrelerinin evlerinde teslim edildiğini kaydetti.

Dijital dönüşümün, yalnızca kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması değil bürokrasinin azaltılması sonucunu da doğurduğunu anlatan Oktay, "Bu kapsamda 'sıfır belge' hedefiyle çalışmaları sürdürüyor, bürokrasiyi azaltarak kamu hizmetlerinin sunulma süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2018'de 3,47 seviyesinde olan kamu hizmeti başına düşen ortalama belge sayısını 0,17'ye kadar indirmiş durumdayız. Böylece hem kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi hem de süreçlerin sadeleştirilmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." dedi.

Dijital Türkiye Portalı'na entegre olan kurum sayısının 700'e, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 51 milyon 732 bine ulaşmasının, kamuda dijitalleşmenin vatandaşlar tarafından ne denli olumlu karşılandığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Gün boyu 'Ne yaptınız?' diye soranlar vardı ya, e-Devlet'in sahip olduğu bu altyapıyı biz yaptık, biz. Evinizde oturduğunuz yerden, cep telefonundan, tabletinden rahatça yaptığınız o işlemler var ya, onun her birinde alın teri var. Vatandaşımızı rahat ettirme hedefimiz, gelecek vizyonumuz var. Dijitalleşme, yapay zeka, siber vatan var. Biz 'turkiye.gov.tr' gibi bir mega platform kurmuşuz. Kamu hizmetlerine hem güvenli hem de hızlı bir dijital kapı açmışız."

- "Araçlarım, 70 milyondan fazla kullanıldı"

e-Devlet'e ekledikleri kamu hizmetleriyle de yetinmediklerini, hizmetleri tek ekranda vatandaşın kullanımına daha etkili sunmanın peşinde olduklarını anlatan Oktay, haziran ayında e-Devlet kapısındaki ilk bütünleşik hizmet olan "Araçlarım"ı kullanıma açtıklarını, bu hizmetin bugüne kadar 70 milyondan fazla kullanıldığını bildirdi.

Gelecek dönemde "Çalışma Hayatım", "İkametgahım" gibi daha fazla sayıda bütünleşik kamu hizmetini tek ekranda Dijital Türkiye üzerinden sunarak vatandaşların hayatlarını daha da kolaylaştıracaklarını dile getiren Oktay, bu çalışmaların kamu hizmetlerinin dijital mecralar üzerinden sunumunda Türkiye'yi en üst lige çıkardığına işaret etti.

Oktay, Türkiye'nin, temmuz ayında yayımlanan 2020 yılı Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Çevrim İçi Hizmet Endeksi'nde 27. sıradan 22. sıraya, e-Katılım Endeksi'nde ise 37. sıradan 23. sıraya yükseldiğini, 23 Eylül'de yayımlanan AB 2020 Yılı e-Devlet Endeks Çalışmaları'nda ise Kullanıcı Odaklılık başlığında 36 ülke arasında 4. olduğunu paylaştı. Türkiye'nin, bu endeksin genelinde 26. sıradan 13. sıraya yükseldiğini aktaran Oktay, hedeflerinin bu tür endekslerde ilk 10 sıra içinde yer almak ve bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.

- "Bütüncül dijital dönüşümü hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji dönüşümü olmadığına, özünde insan ve iş süreçlerinin olduğu kültürel ve organizasyonel bir dönüşüm olduğuna değinen Oktay, şirketlerin dolayısıyla ekonominin sağlıklı ve gelişmiş olmasının yenilikçi fikir ve teknolojilere adapte olmaya bağlı olduğunu söyledi.

Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin oluşturacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler sonucunda gelecek 10 yıl içinde Türkiye'de 3,1 milyon iş imkanı artışı yaşanacağının öngörüldüğünü belirten Oktay, öngörülen yetenek dönüşümü gerçekleştiği takdirde en büyük yetkinlik gelişiminin 2030'da yüzde 63 oranıyla teknoloji yetkinliklerinde gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulunun da bu yönde "Geleceğin Meslekleri" projesiyle lisans ve lisansüstü programlarını güncellediğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla desteklediği projelerle bakanlıklarımız ve tüm kamu kurumlarında dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi ayrıca ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül dijital dönüşümü hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

(Sürecek)



