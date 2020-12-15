Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (1)

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin haksız yaptırım kararını şiddetle kınadığını söyleyerek, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'Sizinleyiz, yanınızdayız.' diyorum." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.

ABD'nin yaptırım kararını 4 siyasi partinin imza koyduğu ortak bir bildiriyle kınayarak milli birlik beraberliği yansıtan TBMM'ye, bilhassa imza atan parti gruplarına şükranlarını sunan Oktay, bu haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınadığını belirtti.

Oktay, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'Sizinleyiz, yanınızdayız.' diyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, 18 yıldır "daha müreffeh yarınlar, daha güçlü Türkiye" idealine doğru emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu yolculuğun, gerektiğinde kendi göbeğini kendi kesen, gerektiğinde bedel ödeyen ama bağımsız politikalarını hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye yolculuğu olduğunu vurguladı.

"18 yıldır elde ettiğimiz başarıları, siyasi çekişmeler, belirsizlikler, istikrarsızlıklar içinde çırpınan bir parlamenter sistemle, ekonomide hatta ülke savunmasında bile dışa bağımlı bir Türkiye'nin gerçekleştirmesi mümkün müydü?" diye soran Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın tamamen temelsiz eleştirilerde bulunduğunu söyledi. Oktay, "Siz iyi hatırlarsınız aslında o günleri ama kimsenin o günleri hatırlamak işine gelmiyor. İstikrarlı bir Türkiye'yi mi istemiyoruz, onu anlamıyoruz biz." dedi.

Oktay, elini vicdanına koyan herkesin; gücü, tecrübesi ve ağırlığıyla bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin bölgesel güç haline geldiğini ve küresel güç olma yolunda ciddi yol aldığını kabul ettiğini belirterek, "İsteseniz de istemeseniz de siz de bunu bir gün kabul edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, önce yüce Meclisin sonra da halkın istek ve iradesiyle kabul edildiğini, herhangi bir kimsenin değil, Meclisin ve milletin irade ve kararına dayandığını hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistemdir ve demokratiktir. Siz bugün dahi bakanlar gelmediğinde 'Nerede bu bakanlar?', geldiğinde 'atanmış' veya 'seçilmiş' şeklinde kibirli yaklaşımınızla konuşmaya ve eleştirmeye devam edin. Milletin, Meclisin, verdiği kararı hazmetmemeye devam edin. Hiçbir şey değiştirmeyecek." diye konuştu.

"Denge ve denetim yok." eleştirilerine yanıt veren Oktay, şöyle devam etti:

"Yürütme olarak günlerdir yüce Meclisimiz önünde harcanan ve harcanacak her kuruşu kurala bağlıyor, açıklamasını yapıyoruz. Hesabını veriyoruz. Bu bir denge denetim mekanizması değil midir? Bu konuda sistem değişikliği öncesine göre farklı olan nedir? Yürütmenin de yasamanın da iradesi bağımsız mahkemelerce denetlenmemekte midir? Yürütmenin kararları idare mahkemeleri ya da Danıştay tarafından iptal edilmemekte midir? Görevini istismar eden kamu görevlileri adli yargıda yargılanmamakta mıdır? Kanunlar Anayasa'ya aykırı bulunduğunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmemekte midir? Bu konuda hiç mi Resmi Gazete okumuyorsunuz? Daha bu sabah bir kanun yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ayrıca Anayasa'mız gerektiğinde yüce Meclisimize yürütmeyi fesih yetkisini de vermektedir."

- "Muhalefet, ülkenin karşılaştığı tehdit ve zorlukları algılamaktan uzak"

Oktay, Türkiye'de bir rejim sorununun söz konusu olmadığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rejimle değil, yürütme görevini yerine getirecek organlarla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'de rejimin, kuruluşundan bu yana demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayandığını anlatan Oktay, "Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir. Bunun bizimle bir alakası yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürütmeye istikrar kazandırıldığını, ülkenin çok şey kaybettiği koalisyonlar batağının tekrar yaşanmasını önlediğini dile getiren Oktay, "Hazmedemediğiniz buysa biz ne yapalım? Oradan oraya savrulan memleket değil, devlet hiç değil, halkın verdiği muhalefet görevini dahi layıkıyla yerine getiremeyen muhalefetin ta kendisidir. Ne memleketi ne de devleti sorgulayın. Kendinizi sorgulayın." dedi.

Bu sırada bazı milletvekilleri Oktay'a laf attı, TBMM Başkanvekili Celal Adan milletvekillerini uyardı.

Muhalefetin, ülkenin karşılaştığı tehdit ve zorlukları algılamaktan uzak olduğunu söyleyen Oktay, 15 Temmuz'un herhangi bir terörist kalkışmanın çok ötesinde hain bir girişim olduğunu vurguladı.

Fuat Oktay, milletin emanet ettiği silahların, bir terör örgütü tarafından milletin kendisine doğrultulduğunun altını çizerek, "Bu, tarihimizde bir ilktir ve son olması için Anayasa'nın emrettiği ve izin verdiği şekilde olağanüstü hal ilan edilmesi zarureti doğmuştur. 20 Temmuz ve sonrası diye ifade ettiğiniz dönem, bu mücadelenin 15 Temmuz'dan sonra çok daha yoğun olarak başladığı tarihtir. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Olağanüstü hal döneminde çıkarılan tüm kanun hükmünde kararnamelerin Meclise sunulduğunu ve uygun görülenlerin kanunlaştırıldığını anımsatan Oktay, OHAL dönemiyle sınırlı olarak kullanılan tüm yetkilerin, Anayasa'da öngörülen merciler tarafında, Anayasa'da öngörülen usullere göre yerine getirildiğini kaydetti.

- "Tek adamlık kavramı tek parti döneminin konusu"

Yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa'da gösterilen şekilde, seçilmiş ve millet iradesine dayanan devlet başkanı tarafından kullanıldığını hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

"Ülkemizde 'tek adamlık' kavramı bugünün değil, tek parti döneminin, 1940'lı yılların şef dönemlerinin konusudur. Hafızalarınızı tazelemek istiyorsanız o günlere gidebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizde 'tek adam' değil istişare, katılımcı demokrasi, hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları vardır. Biz bunları birer birer uyguluyoruz. Siz kendi içinizde bunları uygulayamıyorsanız bu sizin sorununuz, bizim değil. O 'tek adam' dönemleri, milli şefler, tek parti dönemleri ve güdümlü demokrasi ancak sizin genetik kodlarınızda mevcuttur ve bunlar tarihin karanlık sayfalarında kalmıştır. O sistemlere özlemi bırakın, bugüne dönün ve artık geleceğe bakın. Cumhurbaşkanımızı doğrudan milletimiz seçmiştir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e her alanda daha da gelişmiş şekilde ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, bu doğrultuda daha müreffeh Türkiye vizyonunu ete kemiğe büründürecek, hedefleri fiili neticelere dönüştürecek şekilde hazırlandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bütçemizi doğrudan milletimizin hür iradesiyle seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızın, bağlı başkanlıklar, kurumlar, politika kurulları, ofisler ve tüm ilgili diğer birimlerle ahenk içinde çalışmasını temin edecek şekilde hazırladık." diye konuştu.

Bir milletvekilinin, "milletin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrasında devletin hazinesinin, maliyesinin başında birileri var mı, yok mu anlamak için 27 saat beklediği" yönündeki sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Aslında bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan güveninizin doğrudan ifadesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aslında bir gün içinde bunların tamamını çözecek dinamizm ve güçte olduğunu bildiğiniz için bu beklenti içindesiniz. Öyle de oldu zaten. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıklar değişebilir. Milletin verdiği yetki Cumhurbaşkanı'ndadır. Dolayısıyla bütün kararlar 27 saatte alınmıştır. İstikrar tüm kararlılığıyla devam etmiştir. Önceden, parlamenter sisteme şöyle bir bakın; aylar süren belirsizliklerden, kurulamayan hükümetlerden, karar verilemeyen sıkıntılardan şimdi toplam bir gün içinde her şeyin çözülmesini bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de zaten bunun için var ve gereğini de yapmıştır."

Fuat Oktay şunları da kaydetti:



"Onurlu ve bağımsız politikalarımızın sahadaki teminatlarından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızla her bir projesiyle yine millî teknoloji hamlemize güç katan ve hiçbir yaptırımın engelleyemeyeceği, hızını kesemeyeceği Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de yine Cumhurbaşkanlığı bütçemizin içerisindedir."



Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, toplumun her kesiminin beklenti ve hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlandığına işaret eden Oktay, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesi için ayrılan her bir kuruşun, milletin menfaatleri yönünde kullanıldığını, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini söyledi.

(Sürecek)



