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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:47:40 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı

ANKARA (AA) - "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tekrar kürsiye çıkarak, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu." dedi.

Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuştu.

Konuşmasının sonlarına doğru kürsüde rahatsızlanan Oktay'a, Külliye'deki doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bir süre dinlenen Oktay, tekrar kürsüye çıktı. Fuat Oktay, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlaşıyınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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