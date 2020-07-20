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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:32:38 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdiminde bulundu.

Oktay da konuşmasında, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.

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