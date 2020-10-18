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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Fuat Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:31:33 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Oktay, Tatar'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "İnşallah bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de sizler için de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

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