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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi:

"Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:06:17 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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