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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum" - "Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:28:16 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."

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