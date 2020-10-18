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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:56:16 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak"
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