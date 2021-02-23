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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çirkin paylaşıma tepki gösterdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çirkin paylaşıma tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşıma Twitter üzerinden paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 05:49:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çirkin paylaşıma tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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