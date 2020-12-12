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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:41:43 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 yıl önce bugün vefat eden Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i vefatının 17'nci yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev'in vasiyetini yerine getirerek Karabağ'ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. 'İki devlet tek millet' olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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