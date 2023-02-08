Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle; Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar içeride tüm AFAD ekipleri diğer sivil toplum ekipleri diğer yurt dışından gelen ekipler de sahada. Geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerini sahada görüyoruz. Bu dışarıdan gelen ekiplere baktığınız da arama kurtarma K9 köpekleri var biliyorsunuz son derece etkili. Bunlar da yoğun şekilde sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahada toplam görevli sayısı güvenlik güçleri dahildir. 103 bin 800'dür an itibarıyla. Yoğun çalışma devam ediyor. 10 ilmizde de dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlarla ilgili adresler belirlendi. Tahliye bölgeleri belirlendi. Orada da müracaat alanları belirlendi. Şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız bu toplanma alanlarına başvurabilirler.