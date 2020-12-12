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Aktüel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir"
Aktüel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:47:47 -
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir"
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