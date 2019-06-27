Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.27 Haziran 2019 Perşembe 15:08
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Tunus, bugün meydana gelen çifte intihar saldırılarıyla sarsıldı. Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırılarda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
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