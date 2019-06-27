Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı! Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tunus, bugün meydana gelen çifte intihar saldırılarıyla sarsıldı. Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırılarda 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Tüm ülkede alarm verildi! Aynı gün içinde 2 terör saldırısı: Yaralılar var

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