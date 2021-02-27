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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün lideri merhum başbakan Necmettin Erbakan'ı andı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:30:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.

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